Super, Chiba Bank!

Die Chiba Bank verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2%, was einer negativen Differenz von -0,21 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht und daher eine neutrale Bewertung von unseren Analysten erhält.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral gegenüber der Chiba Bank, ebenso wie die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält die Chiba Bank daher eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Chiba Bank ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +9,36 Prozent beim vergleichenden Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Chiba Bank daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und der einfachen Charttechnik.