Super, Cellectis!

Die Cellectis wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,94 EUR, was einer positiven Abweichung des Aktienkurses von +38,04 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein positiver gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,5 EUR, was einer Abweichung von +7,12 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche zeigt die Cellectis eine Underperformance von -34,77 Prozent in den letzten 12 Monaten. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien liegt bei 0 Prozent, während der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Cellectis in den letzten Tagen. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber auch Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Cellectis in den vergangenen Wochen deutlich positiver geworden ist. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.