Super, Capital PowerPref!

Die kanadische Firma Capital Power hat kürzlich eine Dividendenrendite von 6,45 % bekannt gegeben, was 1,01 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,44 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" aufgrund des möglichen Mehrgewinns.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie von Capital Power ist "Neutral", basierend auf 3 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Im vergangenen Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45 CAD, was einer potenziellen Performance von 20,45 % entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Capital Power liegt bei 27,02, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde eine deutliche positive Veränderung der Stimmung in Bezug auf Capital Power festgestellt. Es gab jedoch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz mit "Gut" bewertet, während die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Zusammenfassend erhält Capital Power in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".