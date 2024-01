Super, Cancom!

Die Cancom-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -19,84 Prozent zur Branche der "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cancom bei 30,16 EUR liegt, was einer Entfernung von +11,66 Prozent vom GD200 (27,01 EUR) entspricht, was als positives Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,13 EUR, was zu einem Kursabstand von +7,22 Prozent führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cancom-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cancom ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen bei den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen in den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cancom liegt bei 5,3, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 42 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.