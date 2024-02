Super, Canaan!

In den letzten Wochen hat sich in den sozialen Medien eine Zunahme an negativen Kommentaren über Canaan gezeigt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich geraten, und die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Canaan weniger diskutiert als üblich, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit festzustellen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canaan-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 11, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,19, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Canaan.

Die Anleger-Stimmung bei Canaan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2,09 USD für die Canaan-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 2,3 USD, was einen Unterschied von +10,05 Prozent bedeutet und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,91 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Canaan insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.