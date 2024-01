Super, Campbell Soup!

Die Campbell Soup hat sich in den letzten Tagen mit einem Kurs von 44,74 USD um +7,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung hingegen als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -2,59 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Campbell Soup bei -22,61 Prozent, was mehr als 176 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,7 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Campbell Soup mit 10,91 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Campbell Soup liegt bei 6,15, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,61, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite für Campbell Soup beträgt 3,73 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,57 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,16) für diese Aktie. Daher erhält Campbell Soup für diese Dividendenpolitik von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.