Super, Calidus Resources!

Die technische Analyse der Calidus-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,18 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,22 AUD liegt, was einer Abweichung von +22,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,19 AUD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +15,79 Prozent entspricht, und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Calidus-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 38 für die letzten 7 Tage und einen Wert von 42,86 für die letzten 25 Tage. Beide Werte deuten auf eine neutrale Einstufung hin, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen zeigt eine überwiegend positive Bewertung durch private Nutzer.

Zusätzlich konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der RSI, die Anleger-Stimmung und das Sentiment ein positives Bild für die Calidus-Aktie und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".