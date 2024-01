Super, Caleres!

Die technische Analyse der Caleres-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 25,77 USD liegt und der aktuelle Kurs bei 30,69 USD liegt, was eine Abweichung von +19,09 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 28,93 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +6,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich jedoch eine eher negative Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Caleres-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,51 Prozent erzielt, was 19,15 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Aktie mit einer Rendite von -4,63 Prozent deutlich darüber, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.