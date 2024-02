Super, CTS!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cts-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Cts liegt bei 15,63 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der 25-Tage-RSI deutet auf eine überverkaufte Situation hin (Wert: 27,03), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 703,48 JPY für die Cts-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 742 JPY, was einem Unterschied von +5,48 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 672,54 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+10,33 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cts also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen neutral gegenüber Cts eingestellt waren. Da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Cts-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussion der Anleger, sowie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI und die technische Analyse.