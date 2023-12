Super, CSX!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Csx von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Diese Einschätzung ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Redaktion hat zudem 8 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Ausschüttung bei Csx mit 1,43 % unter dem Branchendurchschnitt Straße und Schiene (5,24 %), was eine Differenz von 3,81 Prozentpunkten darstellt. Daher kann die Ausschüttung der Dividende derzeit als "Schlecht" eingestuft werden.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Csx als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 15,57 liegt die Aktie insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene", der bei 27,33 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 31,4 USD für den Schlusskurs der Csx-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,36 USD (+9,43 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (31,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +8,56 Prozent darüber. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Csx-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Csx für die einfache Charttechnik somit eine "Gut"-Bewertung.