Super, CIE Generale D'Optique Essilor!

Der Aktienkurs von Essilorluxottica hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 71,26 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt, was bedeutet, dass Essilorluxottica eine Outperformance von +71,26 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Im Bereich "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Essilorluxottica um 71,26 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird der Aktie in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating verliehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Essilorluxottica überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Essilorluxottica derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser geringe Unterschied von 0,65 Prozentpunkten führt zur Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral".

In den letzten Wochen wurde bei Essilorluxottica eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten wurden in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium führt.

Insgesamt zeigt sich, dass Essilorluxottica in Bezug auf die Performance und die Stimmung eine positive Bewertung erhält, während die Dividendenpolitik als neutral und das Sentiment und der Buzz als negativ eingestuft werden.