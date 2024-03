Super, CGN New Energy!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cgn New Energy beträgt derzeit 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,01 für "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" deutlich niedriger liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Cgn New Energy-Aktie bei 1,98 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,03 HKD liegt, was einer Abweichung von +2,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,89 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt um +7,41 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Cgn New Energy also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Cgn New Energy diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cgn New Energy derzeit eine Dividendenrendite von 3,62 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Cgn New Energy in Bezug auf das KGV unterbewertet ist, in der technischen Analyse jedoch gemischte Signale liefert. Das Anleger-Sentiment ist neutral und die Dividendenrendite liegt unter dem Branchendurchschnitt.