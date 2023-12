Super, Business-intelligence Of Oriental Nations!

Die Beijing Orient National Communication Science & hat in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung von privaten Nutzern in den sozialen Medien erhalten. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Beijing Orient National Communication Science &-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt bei 10,99 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,61 CNH lag, was einer Abweichung von -12,56 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 10,68 CNH eine Abweichung von -10,02 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Beijing Orient National Communication Science & nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Software-Branche. Die geringe Differenz von 0,6 Prozentpunkten führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität um das Unternehmen. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf. Insgesamt wird die Beijing Orient National Communication Science & daher als "Gut"-Wert eingestuft.