Super, Broadcom Mandatory Conv Pref!

In den letzten zwei Wochen wurde Broadcom von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Zudem wurden 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Broadcom liegt bei 65,16, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch hier erhält die Broadcom die Einstufung "Neutral".

Analysten haben für Broadcom in den letzten zwölf Monaten 9 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Für den zurückliegenden Monat liegen 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 777,45 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -30,35 Prozent fallen könnte. Aus Analystensicht erhält die Broadcom-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Broadcom mittlerweile auf 830,43 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1116,25 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +34,42 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 969,18 USD, was zu einem +15,17 Prozent Abstand führt und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Broadcom somit die Gesamtnote "Gut".