Super, Bravura Solutions!

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Electronic":

Die Aktie von Bravura bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zur Branche Software einen niedrigeren Ertrag von 3,08 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Bravura bei 0,8 AUD, was einer Entfernung von +40,35 Prozent vom GD200 (0,57 AUD) entspricht. Dies wird als positives Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,74 AUD, was einem Kursabstand von +8,11 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Bravura-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Bravura liegt der RSI7 bei 18,75 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62, was bedeutet, dass Bravura hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Bravura ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,6 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.