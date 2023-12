Super, Bloom Energy!

Die Analyse der Bloom Energy durch verschiedene Analysten ergibt eine insgesamt positive Einschätzung. Von insgesamt 8 Empfehlungen sind 5 positiv, 3 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,71 USD, was einem potenziellen Anstieg um 66,99 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Bloom Energy aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -16,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,99 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 12,75 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Bloom Energy basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Diskussionen und Kommentare deuten auf eine gute Stimmung und positive Themen rund um Bloom Energy hin. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.