Super, Binect!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Binect wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Binect-Aktie als neutral einzustufen ist. Für den RSI7 beträgt der Wert 22,58, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, und für den RSI25 liegt der Wert bei 31,58, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking basierend auf dem Relative Strength Indikator.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Binect wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Binect-Aktie mit 2,52 EUR derzeit +13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +15,07 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führt.