Super, Berentzen-!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung der Berentzen-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Berentzen-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,79 Prozent erzielt, was 20,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -6,53 Prozent, wobei Berentzen- aktuell 21,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Investoren, die in die Berentzen-Aktie investieren, können eine Dividendenrendite von 3,61 % erzielen, was einen geringeren Ertrag von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit nur leicht niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für die Berentzen-Aktie liegt aktuell bei 53,33, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was auch als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.