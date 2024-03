Super, Bel Fuse (A)!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Die Bel Fuse-Aktie wird derzeit genauer unter die Lupe genommen, und verschiedene Analysen deuten auf interessante Entwicklungen hin. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 56,27 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 67,95 USD weicht somit um +20,76 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 66,84 USD, was einem Abweichung von nur +1,66 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die Bel Fuse-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, so zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Bel Fuse bei 0,39 Prozent liegt, was 11196,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird ebenfalls herangezogen, um die Lage von Bel Fuse einzuschätzen. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,1 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und lässt darauf schließen, dass Bel Fuse weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Bel Fuse-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Abschließend zeigt sich, dass die Aktie gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 9,55 insgesamt 88 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

