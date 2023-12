Super, Banco do Brasil!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Banco Do Brasil wird positiv bewertet, basierend auf einer Untersuchung der sozialen Plattformen. Die Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien waren größtenteils optimistisch. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Banco Do Brasil diskutiert. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Banco Do Brasil aktuell um +5,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 14,73 Prozent beträgt.

Die Dividendenrendite der Banco Do Brasil liegt derzeit bei 1,27 %, was 137,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 138,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI der Banco Do Brasil beträgt 54,9 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,46 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Banco Do Brasil in dieser Analyse eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der technischen Analyse, aber eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende. Der RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.