Super, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Banco Latinoamericano De Comercio Exterior in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Banco Latinoamericano De Comercio Exterior gemessen. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Banco Latinoamericano De Comercio Exterior mit einem Wert von 6,06 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 56,81, was einen Abstand von 89 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Banco Latinoamericano De Comercio Exterior mit einer Rendite von 61,15 Prozent mehr als 50 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,42 Prozent. Auch hier liegt Banco Latinoamericano De Comercio Exterior mit 43,73 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Banco Latinoamericano De Comercio Exterior diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Banco Latinoamericano De Comercio Exterior auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.