Super, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. An sieben Tagen dominierten vor allem positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 3 "Gut"-Signalen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria aktuell überverkauft ist. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 11,72, was als "Gut"-Signal eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI daher mit "Gut" bewertet.

Die trendfolgende Analyse zeigt, dass die Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria eine neutrale bis positive Bewertung basierend auf den Analyseergebnissen.