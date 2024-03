Super, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben, dass es in den letzten zwei Wochen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab. Daher wird die Aktie in Bezug auf dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt für die Aktie einen Wert von 44,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage weist einen Wert von 25,78 auf, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Aktie (7,69 EUR) im Vergleich zum aktuellen Kurs (9,362 EUR) um +21,74 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (8,67 EUR) liegt ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs (+7,98 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Des Weiteren lässt sich die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb auch hier eine Einschätzung als "Neutral" erfolgt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".