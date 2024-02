Super, Bakkavor!

Der Aktienkurs von Bakkavor im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Verbrauchsgüterbranche zeigt eine Rendite von -11,71 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite -4,27 Prozent, wobei Bakkavor mit 7,44 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bakkavor liegt derzeit bei 38, was bedeutet, dass die Börse 38,68 Euro für jeden Euro Gewinn von Bakkavor zahlt. Dies ist 36 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bakkavor mit 8,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,78 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Analysten haben Bakkavor in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven Bewertung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie von Bakkavor liegt im Mittel bei 112,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 17,68 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".