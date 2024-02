Super, Backblaze!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Backblaze. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Backblaze bei 11,83 USD liegt, was eine Entfernung von +101,19 Prozent vom GD200 (5,88 USD) bedeutet. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage zeigt, bei 7,92 USD. Dies führt zu einem Kursabstand von +49,37 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Signal. Zusammenfassend erhält der Aktienkurs der Backblaze eine "Gut"-Bewertung, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Bewertungen von insgesamt 3 Analysten in den letzten zwölf Monaten für die Backblaze-Aktie zeigen, dass alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. In den letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Backblaze. Anhand der abgegebenen Kursziele ergibt sich ein Durchschnitt von 11,17 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -5,61 Prozent vom letzten Schlusskurs (11,83 USD) fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Schlecht". Zusammenfassend erhält Backblaze somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Status eines Wertpapiers verwendet. Der 7-Tage-RSI für Backblaze liegt bei 22,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass Backblaze auf 25-Tage-Basis überverkauft ist (Wert: 26,63), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Backblaze daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.