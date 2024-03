Super, Azek Company!

Die Bewertung der Azek-Aktie durch institutionelle Analysten hat in den letzten 12 Monaten zu einer Gesamtbewertung von "Gut" geführt, wobei die Analysen zu einem positiven Langzeitrating führten. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten beobachten auch den aktuellen Kurs von 48,29 USD und prognostizieren eine negative Entwicklung von -22,34 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 37,5 USD führt. Dies wird als negative Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Azek-Aktie ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Azek-Aktie mit einem Relative Strength Index (RSI) von 57,07 als neutral eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie als überverkauft betrachtet, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Azek auf 33,52 USD, während der aktuelle Kurs bei 48,29 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der Distanz zum GD200 und zum GD50, wodurch die Gesamtnote "Gut" vergeben wird.