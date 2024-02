Super, Axonics Modulation!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. In Bezug auf Axonics haben unsere Analysten die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Axonics in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 57,25 USD mit dem aktuellen Kurs von 68,63 USD eine Abweichung von +19,88 Prozent. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,73 Prozent). In diesem Fall ergibt sich somit eine andere Bewertung der Axonics-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Anhand der langfristigen Meinung von Analysten wird die Axonics-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf 7 positiven Bewertungen, 0 neutralen Bewertungen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Axonics aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 72,33 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 5,4 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zur Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Axonics beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 17,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird sie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Axonics weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält Axonics eine positive Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und wird von unserer Redaktion ebenfalls als "Gut" eingestuft.