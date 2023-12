Super, Avid Bioservices!

Avid Bioservices hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie von Avid Bioservices in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen gab. Daher wird die Aktie von Avid Bioservices mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dafür erhält Avid Bioservices eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Avid Bioservices-Aktie bei 6,12 USD liegt, was einer Entfernung von -51,47 Prozent vom GD200 (12,61 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,19 USD, was einem Abstand von -1,13 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite von Avid Bioservices bei 101,16 Prozent, was 87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 28,25 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Avid Bioservices mit 72,91 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie von Avid Bioservices in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.