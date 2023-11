Super, Austin Gold!

Die Aktienanalyse von Austin Gold ergibt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Austin Gold daher eine "Gut"-Wertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Austin Gold liegt auf 7-Tage-Basis bei 31,41 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 45,12, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger zu Austin Gold auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte.

In der technischen Analyse ergab sich ein gemischtes Bild: Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -14,29 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, während der 50-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von +6,85 Prozent aufweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren für Austin Gold.