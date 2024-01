Super, Asahi Kasei!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asahi Kasei-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 21 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 34,64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Asahi Kasei.

Die Dividendenrendite der Asahi Kasei-Aktie beträgt 3,94 Prozent, was 1,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Asahi Kasei neutral sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asahi Kasei bei 962,28 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1076,5 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund der positiven Distanz zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 1001,44 JPY eine positive Distanz von +7,5 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.