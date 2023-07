Super, Archer-Daniels-Midland!

Am 07.07.2023, 01:40 Uhr notiert die Aktie Archer-daniels-midland an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 77.42 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Wie Archer-daniels-midland derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,44. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Archer-daniels-midland zahlt die Börse 9,44 Euro. Dies sind 82 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51,95. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,31 Prozent und liegt damit 38,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 40,94). Die Archer-daniels-midland-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: Für Archer-daniels-midland liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Archer-daniels-midland aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 96,17 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (77,42 USD) könnte die Aktie damit um 24,21 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Archer-daniels-midland-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.