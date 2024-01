Super, Applied Materials!

Der Aktienkurs von Applied Materials hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologiesektor eine Rendite von 68,24 Prozent erzielt, was mehr als 59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 25,88 Prozent, wobei Applied Materials mit 42,35 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten vier Wochen bei Applied Materials keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine Zunahme registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Applied Materials in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen der historischen Daten haben eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Materials aktuell 20,06 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Applied Materials in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

