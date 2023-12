Super, Apple!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für Apple zeigt der RSI eine Ausprägung von 30,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 29,44, was eine Einstufung als "Gut" für den 25-tägigen Zeitraum ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Apple in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 3 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Das KGV von Apple liegt bei 18,06, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 46,12. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und zu einer "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Apple mit 198,11 USD inzwischen 8,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und 11,73 Prozent über dem GD200 der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

