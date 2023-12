Super, AppFolio!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Das Anleger-Sentiment ist ein wesentlicher Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Appfolio diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Appfolio, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Appfolio-Aktie ist ebenfalls positiv, mit 2 Gut-Bewertungen, 1 Neutral-Bewertung und keiner Schlecht-Bewertung. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Appfolio, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 188,33 USD, was einer potenziellen Performance von 7,06 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse vergeben wir insgesamt das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Appfolio-Aktie bei 168,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 175,92 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der Aktie liegt bei 188,03 USD, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt vergeben wir daher das Gesamtrating "Neutral".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Appfolio-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 70,13, was eine negative Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 64,09 liegt und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

