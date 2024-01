Super, Apollo!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Apollo in den sozialen Medien. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 37,56 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,55 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +2,64 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 37,16 USD, was zu einer weiteren neutralen Bewertung mit einem Abstand von +3,74 Prozent führt. Insgesamt erhält Apollo daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor, um die Stimmung rund um eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Apollo geäußert. Zudem waren die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem von positiven Themen rund um Apollo geprägt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apollo liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".