Super, Anghami De!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die Anghami-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,26, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Anghami derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,07 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,109 USD um +3,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1,01 USD, was einer Abweichung von +9,8 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anghami überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Anghami in den letzten Wochen relativ unverändert blieb, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie gemessen, wodurch Anghami eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.