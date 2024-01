Super, Ames National!

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Ames National war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Analyse zeigt, dass es vier positive und zwei negative Tage gab, während es an zwei Tagen keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. In Bezug auf die Anlegerstimmung erhält Ames National daher ein "Gut"-Rating von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ames National-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 18,62 USD liegt, was 7,41 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 20 USD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 19,64 USD, was nur einem Anstieg von 1,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Ames National auf kurzfristigerer Basis.

Die Dividendenrendite von Ames National liegt bei 6,67 Prozent, was 132,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbankenbranche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ames National bei 15,18 liegt und damit deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 15,6 ist. Aufgrund dieses Wertes wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Ames National basierend auf verschiedenen Analysen, während die Dividendenrendite als negativer Aspekt zu berücksichtigen ist.