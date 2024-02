Super, Amazon!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In den letzten Wochen konnte man bei Amazon eine Verbesserung der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien feststellen. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben. Betrachtet man jedoch den RSI der letzten 25 Handelstage, ist zu erkennen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 38 Bewertungen für die Amazon-Aktie abgegeben, wovon 37 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Amazon aus dem letzten Monat ist "Gut" (17 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 178,92 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotenzial von 4,14 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Zusammengefasst erhält Amazon somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amazon bei 133,95 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 171,81 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 151,56 USD, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Amazon daher die Gesamtnote "Gut".

