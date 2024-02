Super, Allianz!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Bei der technischen Analyse betrachten wir die charttechnische Entwicklung der Allianz-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 225,49 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 249,4 EUR liegt, was einem Unterschied von +10,6 Prozent entspricht. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Gut". Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 244,57 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von +1,97 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Allianz-Aktie. Zusammenfassend wird die Allianz-Aktie daher für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Allianz-Aktie bei 19,63 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,19 Prozent, wobei die Allianz mit 8,45 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Allianz-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Allianz-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,83 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Versicherung" beträgt 23, was einem Abstand von 41 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Allianz-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,61 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Allianz-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

