Super, Allegion!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Allegion-Aktie. Anleger diskutierten vor allem über positive Themen und bewerteten die Aktie entsprechend als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führte.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Allegion-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt in einem positiven Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 108,6 USD, wohingegen der letzte Schlusskurs bei 117,52 USD liegt, was zu einer deutlichen Abweichung im Vergleich führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 104 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs deutlich darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird Allegion auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Analysten bewerten die Allegion-Aktie aktuell ebenfalls als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 2,45 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Allegion somit eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale, mit einem RSI von 10,72 und RSI25 von 26,63, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt deutet sowohl die Anlegerstimmung, die technische Analyse, die Analysteneinschätzung als auch der Relative Strength-Index auf eine positive Bewertung der Allegion-Aktie hin.