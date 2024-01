Super, All for One Group!

Die technische Analyse der All For One-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 40,55 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 46,9 EUR liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +15,66 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 41,84 EUR, was einer Abweichung von +12,09 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung der All For One-Aktie auf sozialen Plattformen stellten unsere Analysten fest, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt All For One mit 3,27 Prozent 19,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "IT-Dienstleistungen". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investment.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergab, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung in einem Zeitraum kaum Änderungen erfährt. Daher wird die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.