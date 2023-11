Super, All for One Group!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Der Aktienkurs von All For One hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,85 Prozent erzielt und liegt damit 2,72 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie", der bei -1,87 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 1,65 Prozent, und All For One liegt aktuell 0,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von All For One liegt derzeit bei 21,4, was bedeutet, dass die Börse 21,4 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 81 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.

Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine deutlich positive Stimmung und Einschätzung bezüglich des Unternehmens. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der All For One bei 40,46 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 44,3 EUR liegt, was einen Abstand von +9,49 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 38,4 EUR, was einer Differenz von +15,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Analysen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.