Super, Alibaba Group!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Alibaba-Aktie. Über einen Zeitraum von 14 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Tendenz. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut".

In den letzten zwei Wochen ergaben statistische Auswertungen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Alibaba beträgt derzeit 1,36%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,66% im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 4,3 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Dividende.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 81,36 HKD für den Schlusskurs der Alibaba-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,3 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 70,98 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alibaba für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsänderung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alibaba-Aktie daher ein "Gut"-Rating.