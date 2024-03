Super, Akebono Brake Industry!

Die Aktie von Akebono Brake Industry wird derzeit aufgrund verschiedener Analysen und Kennzahlen bewertet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,03 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" ist die Aktie um 52 Prozent höher bewertet. Dies führt zu einer grundlegenden Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie werden auch analysiert, wobei die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung berücksichtigt werden. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings deutet die positive Veränderung der Stimmung auf ein "Gut"-Rating hin, was die langfristige Stimmung in Bezug auf die Aktie verbessert.

Die Meinungen und Einschätzungen der Anleger werden ebenfalls in die Bewertung einbezogen. In den sozialen Medien überwiegen derzeit die positiven Meinungen und Themen rund um die Aktie, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie von Akebono Brake Industry in Bezug auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine neutrale Einstufung. Der Kurs der Aktie verläuft um +4,75 Prozent über dem GD200, was einer neutralen Bewertung entspricht. Die Aktie wird jedoch aufgrund des GD50, der eine Abweichung von +14,35 Prozent aufweist, als "Gut"-Wert eingestuft.

Insgesamt wird die Aktie von Akebono Brake Industry basierend auf verschiedenen Analysen und Kennzahlen als "Gut" bewertet.