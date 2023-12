Super, Agnc Investment!

Weitere Suchergebnisse zu "AGNC Investment":

Die Stimmung und das Interesse: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich durch unsere Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die AGNC Investment Corp jedoch deutlich eingetrübt, weshalb wir die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb wir eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen AGNC Investment Corp gesprochen. Basierend auf diesen Entwicklungen bewerten wir die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die AGNC Investment Corp-Aktie aktuell bei 9,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,73 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,57 USD, was einer Abweichung von +13,54 Prozent entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend wird die AGNC Investment Corp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die AGNC Investment Corp-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 18, und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 23,55, was uns zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die AGNC Investment Corp-Aktie.