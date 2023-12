Super, Abera Bioscience AB!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten von Abera Bioscience haben die Kommentare auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um Abera Bioscience diskutiert. Zusammenfassend wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, was auf eine positive Stimmung hindeutet.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59 Punkte, was darauf hindeutet, dass Abera Bioscience weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 51,08 zeigt, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Abera Bioscience wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Abera Bioscience derzeit positiv bewertet wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,35 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,371 EUR liegt, was einer Abweichung von +6 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,37 EUR ergibt sich eine Abweichung von +0,27 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.