Super, Aben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Aben Minerals-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 25, was darauf hindeutet, dass Aben Minerals überverkauft ist und daher mit einem "Gut"-Rating eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) ist Aben Minerals unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,24, was 96 Prozent unter dem Branchen-KGV von 320,43 liegt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Aben Minerals liegt bei 0 Prozent und damit 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,12 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1 CAD, was einem Unterschied von -16,67 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,09 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt hierüber um +11,11 Prozent. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Aben Minerals für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.