Super, ARC!

Die technische Analyse der Aktie von Arc mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt einen positiven Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 20,12 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 22,67 CAD liegt, was einem Unterschied von +12,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,72 CAD) wird vom letzten Schlusskurs um +9,41 Prozent übertroffen. Auf dieser Grundlage erhält die Arc-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Arc niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (3,23 % gegenüber 8,26 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Analysteneinschätzungen für Arc sind insgesamt positiv, da in den letzten 12 Monaten 9 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Einschätzung und keine negativen Bewertungen vorliegen. Auch für den letzten Monat wurden 2 Kaufempfehlungen und keine negativen Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,08 CAD, was einem Potenzial von +19,47 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arc-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 28 liegt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch ein neutrales Rating vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Arc-Aktie.