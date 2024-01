Super, AM Resoures!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Am in den sozialen Medien. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde über Am besonders positiv in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien gesprochen. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Am insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Am als überbewertet, da das KGV mit 315,32 insgesamt 366 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt, der bei 67,72 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".