Super, ADTRAN Holdings!

Eine wichtige Einschätzung einer Aktie kann durch die Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet gewonnen werden. Bei der Bewertung werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Adtran zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität verändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Adtran in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adtran aktuell mit dem Relative Strength-Index (RSI) von 19,7 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt resuliert daraus eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Bei der technischen Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt sich eine Abweichung von -20,41 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.